SOCIAL. Maglia con numero 10 per tutti in casa di Luis Alberto (FOTO)

SOCIAL LAZIO LUIS ALBERTO – Un cambiamento di grande responsabilità per Luis Alberto che, dalla stagione che sta per iniziare, abbandonerà la maglia col numero 14 per accaparrarsi quella con il 10. Una scelta importante quella fatta dalla Lazio per il giocatore spagnolo. Fatto sta che la nuova uniforme, il calciatore, ha pensato già bene di regalarla alla sua famiglia: sua moglie Patricia, la figlia Martina e l’ultimo arrivato in casa Lucas. Il centrocampista iberico, sul suo profilo Instagram, ha infatti mostrato come in famiglia siano tutti muniti della nuova divisa del campione biancoceleste.