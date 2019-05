SOCIAL MILINKOVIC LAZIO – Sono tante le assenze importanti in casa Lazio contro il Cagliari. Tra i “big” che mancano all’appello c’è Milinkovic che segue la squadra direttamente dalla tv. Il centrocampista biancoceleste, in attesa della finale di Coppa Italia, esulta al primo gol dei compagni. Con la speranza di potersi ripetere anche mercoledì in campo.