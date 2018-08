SOCIAL. Milinkovic suona la carica: “Pronti per la nostra prima partita” (FOTO)

SOCIAL LAZIO MILINKOVIC – In molti ci speravano, in pochi (forse) credevano che alla fine sarebbe rimasto. Milinkovic, a dispetto delle voci di mercato, sarà anche per la prossima stagione un giocatore della Lazio. I tifosi potranno tornare ad ammirare il talento serbo già domani, quando i biancocelesti scenderanno in campo contro il Napoli. “Pronti per la nostra prima partita, forza Lazio”, scrive il classe ’95 su Instagram: i fan non vedono l’ora di (ri)vederlo.