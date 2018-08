SOCIAL. Murgia e Milinkovic: fatica, sudore e sorrisi alla ripresa degli allenamenti (FOTO)

SOCIAL LAZIO MURGIA MILINKOVIC INSTAGRAM – Dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Inzaghi, la Lazio è tornata a lavorare. I giocatori sono stati convocati nel pomeriggio a Formello per la ripresa degli allenamenti: i biancocelesti hanno potuto accogliere i nuovi arrivati Badelj e Correa e riabbracciare Caceres e Milinkovic, al rientro dopo i Mondiali. Tra esercizi atletici, ripetute e partitella i laziali sono stati messi a dura prova viste anche le alte temperature che stanno caratterizzando questo inizio d’agosto capitolino.

MILINKOVIC SU INSTAGRAM – Condizioni meteo che però non hanno influito sull’umore dei calciatori: Sergej Milinkovic, apparso già sereno ieri alle visite mediche, ha confermato il suo stato d’animo anche quest’oggi. Il serbo è stato tra i più concentrati in campo e ha distribuito sorrisi a tutti i compagni: uno di questi è stato immortalato anche sulla sua pagina Instagram in una foto accompagnata da una didascalia. “Back to work” (emoticon biancocelesti): sorrisi e parole di chi, da Formello, non sembra avere nessuna intenzione di andare via.

Back to work 💪⚽️🔵⚪️🦅 @official_sslazio A post shared by Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) on Aug 1, 2018 at 11:46am PDT

MURGIA SU INSTAGRAM – Non da meno è stato il giovane Alessandro Murgia: il centrocampista, chiamato a confermare (e migliorare) la buona stagione disputata lo scorso anno, ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae in azione durante l’allenamento di oggi. In mezzo al campo, Alessandro combatte tra Milinkovic e Leiva: una dura palestra che tornerà sicuramente utile sui difficili campi della Serie A.