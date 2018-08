SOCIAL Murgia operato: “Intervento andato bene, non vedo l’ora di tornare”

SOCIAL MURGIA LAZIO – Da Marienfeld a Roma, in sala operatoria. E’ finito per colpa di una frattura alla mano il ritiro di Alessandro Murgia che, proprio stamattina si è sottoposto all’intervento chirurgico. A fine operazione, è stato proprio il biancoceleste a tranquillizzare tutti su Twitter: “L’operazione è andata bene. Ora si lavora per un rapido recupero, non vedo l’ora di tornare in campo!!!”

L’operazione è andata bene. Ora si lavora per un rapido recupero, non vedo l’ora di tornare in campo!!! 💪🏼👊🏼 pic.twitter.com/4SPX5IRxpH — Alessandro Murgia (@Murgia) August 7, 2018