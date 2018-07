SOCIAL. Murgia: “Ripartiamo più forti di prima”, Leiva: “Cerchiamo la forma migliore”

MURGIA LAZIO – La prima parte di ritiro della Lazio è appena terminata: i biancocelesti sono ripartiti da Auronzo e tra pochi giorni partiranno per la seconda fase in Germania. Alessandro Murgia e Lucas Leiva, così come Acerbi, hanno pubblicato sui social una foto per salutare questo primo ritiro e guardare al futuro.

“Finiamo questa prima parte di ritiro con una buona vittoria. Ora qualche giorno di riposo per poi ripartire più forti di prima” ha scritto il Murgia. “La prima parte del ritiro è finita! Lentamente cercheremo la migliore forma fisica” ha twittato il brasiliano.

Finiamo questa prima parte di ritiro con una buona vittoria. Ora qualche giorno di riposo per poi ripartire più carichi di prima 💪🏼⚽️ #preseason #laziospal #friendlymatch pic.twitter.com/BPIhMX5kti — Alessandro Murgia (@Murgia) July 28, 2018