SOCIAL, Neto: “E’ terminata una buona stagione nella quale ho conquistato il mio primo titolo” (FOTO)

SOCIAL LAZIO PEDRO NETO – E’ terminata prima del previsto l’avventura del Portogallo di Pedro Neto nei Mondiali U20: i lusitani sono usciti dalla competizione nella fase a gironi, arrivando terzi dietro Argentina e Corea del Sud. Il campioncino della Lazio può comunque sorridere ad una stagione che lo ha visto ottenere importanti traguardi, come l’esordio in Serie A.

PEDRO SUI SOCIAL – Il giocatore portoghese, con un lungo post su Instagram, ha voluto riassumere tutte le emozioni vissute in questa stagione: “Termina un’altra stagione, una stagione con momenti buoni e meno buoni ma soprattutto di apprendimento, dove ho conquistato il mio primo titolo da professionista. Grato per il supporto, adesso recuperare per essere pronto per la nuova stagione“.