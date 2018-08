SOCIAL. Patric: “Tra poco si ricomincia!” (FOTO)

SOCIAL PATRIC LAZIO – Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione di Serie A. La Lazio è pronta a dare il massimo per la prima di campionato: lo sa bene anche Patric che, nonostante non ci sarà perché squalificato per le prossime due partite, è pronto a dare il massimo per la squadra. Su Instagram il post: “Tra poco si comincia!”, carico per la nuova avventura che sta per iniziare.