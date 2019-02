SOCIAL, Romulo: “Inizia da Frosinone la mia avventura con la Lazio, non vedo l’ora. Daremo tutto” (FOTO)

SOCIAL LAZIO ROMULO – Non vede l’ora di scendere in campo con l’aquila sul petto il neo acquisto biancoceleste, Romulo. L’esterno destro, arrivato dal Genoa nell’ultimo giorno di mercato, ha svolto ieri le visite mediche e domani sarà per la prima volta convocato con la Lazio. Nel Monday night del Benito Stirpe contro il Frosinone, l’italo-brasiliano potrebbe già esordire anche se, dal primo minuto, Inzaghi sembra intenzionato ad inserire Marusic.

SOCIAL ROMULO – Nulla di ufficiale ancora e allora fa bene Romulo a credere in un’occasione. Il giocatore, molto attivo sui social, ha pubblicato su Instagram una foto, nella quale si legge: “Inizia dalla sfida con il Frosinone la mia avventura con la S.S. Lazio. Sappiamo che non sarà una partita facile e che per conquistare i tre punti dovremo dare tutto quello che abbiamo, ma questa squadra ha già dimostrato di essere capace di ottenere ciò che vuole. Non vedo l’ora di cominciare!“.