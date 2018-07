SOCIAL. Rossi concentrato solo sulla Lazio… E i tifosi esultano per il mancato trasferimento (FOTO)

ALESSANDRO ROSSI LAZIO – Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Alessandro Rossi al Lucerna. L’attaccante della Lazio, partito con la squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore, aveva lasciato il gruppo biancoceleste per volare in Svizzera in prestito. Solamente poche ore dopo che Rossi aveva lasciato il Veneto, è tornato indietro: Lazio e Lucerna non hanno infatti trovato l’accordo. Non si conosce ancora quale sarà il futuro dell’attaccante: Rossi potrebbe andare in prestito in un’altra squadra o rimanere alla Lazio. Quel che è certo è che il classe ’97 in questa settimana di ritiro che manca vuole lavorare al massimo per convincere Inzaghi, come ha dimostrato anche sui social.

ALESSANDRO ROSSI SU INSTAGRAM – L’attaccante biancoceleste ha postato su Instagram una foto mentre guarda un punto fisso indossando la casacca da allenamento della Lazio. Rossi ha accompagnato la foto con delle emoticon che non lasciano spazio a dubbi: il braccio che indica la forza, la volontà di fare sempre meglio, e due pallini con i colori biancocelesti. Intanto sotto al post i tifosi laziali si sono scatenati, esultando per il mancato trasferimento. I supporter biancocelesti vorrebbero infatti che il bomber ex Salernitana fosse unito in prima squadra e diventasse il vice-Immobile.