Spagna, scandalo match-fixing: ‘coinvolti’ anche il Frosinone e Ciro Immobile

SPAGNA CIRO IMMOBILE – I quotidiani spagnoli El Paìs e Marca hanno condotto insieme un’indagine in materia di partite truccate (Operazione Oikos) e, in due aggiornamenti, pare siano stato tirati in ballo il Frosinone e anche Ciro Immobile, seppur in maniera molto indiretta. Ecco quanto riportato da Marca.

INCHIESTA – “Nel riassunto dell’Operazione Oikos, il cui segreto è stato revocato ieri dal giudice Ángel de Pedro e al quale abbiamo avuto accesso, non compaiono solo nomi e squadre del calcio spagnolo. La trascrizione di una conversazione registrata tra Carlos Aranda e Mattia Mariotti, un cittadino italiano che l’indagine colloca allo stesso livello di Íñigo López, cioè un intermediario tra i capi dell’indagine e i giocatori, tira in ballo Ciro Immobile e il Frosinone. Questa parte del riassunto riguarda una conversazione catturata dal dispositivo audio installato nell’auto di Carlos Aranda. “Mariotti consulta Carlos Aranda su ciò che deve offrire ai giocatori per predeterminare il risultato della partita, avendo un atteggiamento sottomesso ai disegni di Carlos Aranda”. Durante la conversazione, Mariotti spiega ad Aranda che conosce una persona che chiama “il mio amico con i capelli lunghi” che dirigerebbe una casa da gioco illegale che avrebbe Ciro Immobile come cliente abituale. “Anche Immobile della Lazio è suo cliente” dice ad Aranda. Inoltre, quella persona sarebbe legata con un dirigente e diversi giocatori del Frosinone, che sarebbero stati oggetto di corruzione in questa trama. “Giovedì mi vedo anche con il Frosinone”, dice Mariotti, che continua: “Il mio amico con i capelli lunghi ha contatti con il manager che è sempre con la squadra, è molto vicino ai giocatori , hai capito? Va a cena con tutti i giocatori. Il dirigente e 3 o 4 della squadra sono nostri amici, con questi andrò a cena, poi dirò loro se lo vogliono fare”, conclude Mariotti”.