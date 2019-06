Spal, Bonifazi ai saluti: la Lazio ci pensa

SPAL BONIFAZI LAZIO – Potrebbe terminare l’avventura di Kevin Bonifazi alla Spal. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Stampa, il centrale classe ’96 – forte sostenitore e tifoso della Lazio – di proprietà del Torino potrebbe far rientro al quartier generale granata dopo la stagione disputata in prestito nel club estense. Se la volontà del presidente Mattioli è quello di trattenere il giovane, la possibilità di rivederlo in Piemonte è piuttosto alta. Il giovane, però, potrebbe presto ripartire: su di lui ci sarebbero il Milan e la Lazio su tutte, ma anche la Roma: base d’asta, 10 milioni.