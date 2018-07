SPAL. Colombarini commenta la gara: “La Lazio ha fatto vedere qualcosa in più”

SPAL COLOMBARINI LAZIO – L’ultimo giorno di ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore la squadra di Inzaghi ha affrontato la Spal. Ultimo test di livello sotto le tre cime di Lavaredo che ha visto i biancocelesti imporsi per tre reti a zero. Il giorno dopo la sconfitta è intervenuto per parlarne direttamente il presidente della Spal Colombarini ai microfoni di lospallino.com.

QUALCOSA IN PIÙ – “Siamo partiti bene, tenendo bene il campo fino alla prima parte del secondo tempo. Poi la Lazio ha fatto vedere qualcosa in più, ci ha messo in difficoltà, anche se sono passati in vantaggio per un nostro errore. Abbiamo provato comunque a spingere, fare qualcosa di meglio, lasciando però spazio al loro contropiede che ci è costato altri due gol. Abbiamo visto buone cose finché la partita è stata equilibrata”