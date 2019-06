Spal, Lazzari non c’è alla festa della Curva Ovest: le sue parole

VIDEOMESSAGGIO LAZZARI – La Lazio in forcing per Lazzari. Intanto un altro indizio è spuntato, che porta al probabile addio del giocatore. L’esterno non si è presentato al primo dei tre giorni di festa della Curva Ovest, la Curva della Spal. C’erano il tecnico Semplici e il difensore Felipe, il motivo lo ha spiegato lui stesso su Facebook: “Ciao ragazzi, volevo scusarmi con voi per non essere lì ma per motivi personali sono dovuto rientrare a casa. Ringrazio comunque tutti i tifosi, la Curva Ovest dell’invito, mi dispiace molto. Vi auguro lo stesso una buona serata, ciao a tutti, ci vediamo”.