Spalletti: “Contro la Lazio siamo usciti per un dettaglio, potevamo anche vincere”

SPALLETTI COPPA ITALIA – Giovedì sera la Lazio ha sconfitto l’Inter ai calci di rigore, ed ha conquistato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. L’allenatore dei nerazzurri Luciano Spalletti, è tornato a parlare del match nella conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Bologna.

INTER LAZIO – “Siamo arrivati in fondo alla gara di Coppa. Siamo usciti per un dettaglio, loro nel primo tempo hanno fatto meglio, ma si poteva anche vincere. Abbiamo perso una partita importante, però la squadra contro la Lazio è stata in partita fino all’ultimo rigore”.