Spalletti: “Corsa Champions? Sono sereno”

SPALLETTI – Dopo il pareggio con l’Atalanta, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport della corsa Champions: “Siamo allo stesso punto di prima. Io passo dalla prestazione della squadra, non dai risultati. Io sono sereno se la squadra gioca un buon calcio, non vado dietro al gol tanto per osannare o ammazzare qualcuno. La squadra ha giocato bene, per cui io sono serenissimo”.