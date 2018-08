Spartizione tv: la Lazio apre Dazn

DAZN LAZIO SPARTIZIONE TV – Il primo anticipo del sabato sera sarà Lazio-Napoli alle 20.30 del 18 agosto. Sarà anche la prima gara in assoluto trasmessa da Dazn. Come riporta Il Messaggero, Sky e Dazn, l’applicazione di Perform che trasmette eventi sportivi on demand in streaming, si sono accordate sugli slot orari in cui collocare le 20 gare Top. Sull’emittente di Murdoch (16 pick) si potranno vedere i match di andata e ritorno delle sfide tra: Milan e Roma, Juventus e Napoli, Inter e Milan, Napoli e Roma, Milan e Juventus, Roma e Inter, Inter e Napoli. Inoltre, il derby d’andata Roma-Lazio, Juventus-Inter e Roma-Juventus. Su Dazn, invece, si vedranno Inter-Juventus, Juventus-Roma, Milan-Napoli e Torino-Juventus. In generale, in esclusiva su Sky le prime tre gare di Atalanta, Cagliari, Genoa, Roma, Sampdoria e Torino