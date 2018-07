SPORTING. L’allenatore Peseiro: “Badelj era tra i nostri obiettivi, abbiamo perso un’opportunità”

SPORTING BADELJ – C’è delusione in casa dello Sporting Lisbona per l’arrivo di Badelj alla Lazio. Il tecnico del club José Peseiro, infatti, durante la conferenza stampa di presentazione dell’amichevole contro il Marsiglia, ha ammesso come il neo acquisto biancoceleste fosse un obiettivo dei portoghesi.

SU BADELJ – “Noi vogliamo attuare un gioco di qualità e Badelj poteva essere un elemento funzionale, un profilo di buon livello. Faceva parte dei nostri obiettivi, ma non ha firmato per noi, non è qui, quindi non vale la pena parlarne. Abbiamo perso un’opportunità, ma questo nel mercato è normale”.