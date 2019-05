Stadio della Roma, De Vito: “Scelte di tutto il M5S”

STADIO ROMA INTERVISTA DE VITO – Marcello De Vito, ex presidente del consiglio comunale, in carcere per corruzione dallo scorso 20 marzo, ha incontrato per la prima volta i pm che lo hanno accusato di aver creato, insieme all’avvocato Camillo Mezzacapo, un «format» che prevedeva una corsia preferenziale in Campidoglio per i progetti delle aziende che affidavano incarichi professionali allo studio legale dell’avvocato.

LA SITUAZIONE – Ai pm, l’ex presidente del consiglio comunale ha spiegato quale sia stato l’iter, all’interno dei Cinquestelle, per la formazione della maggioranza quando, nel giugno 2017, si era stabilito che lo Stadio dovesse avere il requisito dell’interesse pubblico. “Il nostro statuto prevede che si voti compatti”.Buona parte della deposizione di Marcello De Vito, riferisce Il Messaggero, è stata dedicata alle questioni interne ai Cinquestelle, per chiarire che la delibera approvata in Consiglio comunale il 14 giugno 2017, e considerata dalla procura la contropartita ottenuta dall’imprenditore Luca Parnasi che aveva affidato incarichi allo studio Mezzacapo, era in realtà autentica espressione della maggioranza all’interno del Movimento, raggiunta anche dopo polemiche e defezioni.