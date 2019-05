Stadio della Roma, il sindaco di Fiumicino: “Un mese fa ho incontrato i giallorossi, e…”

STADIO DELLA ROMA SINDACO FIUMICINO – Il sindaco di Fiumicino Esterio Montino ha parlato della situazione legata alla realizzazione dello stadio Tor Di Valle e della possibilità che l’impianto venga costruito nel comune da lui amministrato. Ecco le dichiarazioni del primo cittadino a margine di uno show cooking.

LE PAROLE – “Deve essere chiaro che la nostra non è una concorrenza al Comune di Roma è soltanto il voler sbloccare una situazione incagliata e che se dovesse rimanere ancora così su Roma, la Società e i tifosi devono sapere che ci può essere un’altra alternativa. Naturalmente speriamo che tutto si chiuda per il meglio come avevano iniziato, ma qualora non si chiudesse siamo a disposizione. Siamo a disposizione con delle aeree già dedicate all’urbanistica e per essere sviluppate in strutture industriali, commerciali e legate al trasporto, aree molto grandi a ridosso dell’aeroporto, circa 300 ettari. Per questo ribadisco, io come città preferirei non avere 300 ettari di capannoni ma in un’area di quella natura, diversificarla ed avere importanti infrastrutture tipo un grande stadio con tutto quello che è possibile fare. Non sto parlando di una lottizzazione e quindi di portarci palazzi e palazzoni, sto parlando di stadio e ovviamente delle attività connesse allo stadio. Circa un mese fa ho tenuto un incontro con un alto livello della dirigenza della Società, in un modo molto tranquillo e riservato, loro hanno preso atto della mia proposta già fatta due mesi fa. E, anche come atto di cortesia, sono venuti in Comune, dove ho spiegato quale fosse la mia impostazione e l’offerta che abbiamo messo in campo e su quello non hanno fatto alcun tipo di apprezzamento”.