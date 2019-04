Stadio della Roma, oggi la delibera per fermare il progetto

STADIO DELLA ROMA – Altra giornata febbrile in casa Roma, questa volta per quel che riguarda il progetto dello stadio a Tor di Valle.

LA DELIBERA – La proposta di delibera Grancio/Fassina, scrive Il Tempo, che prevede l’annullamento in autotutela della delibera Raggi sul pubblico interesse alla costruzione dello Stadio della Roma, inizia l’iter nelle varie commissioni consiliari. Si parte oggi, alle 10.30, con la Commissione Sport dove, almeno su carta, i grillini sono 7 contro 5 consiglieri di opposizione.

L’AVVOCATURA – Alcuni giorni fa, in una riunione con tutti gli eletti grillini, l’Avvocatura comunale ha definito come tecnicamente sbagliata la delibera Grancio/Fassina: non si può procedere con l’annullamento in autotutela, poiché sono scaduti i termini di legge e più che rischio sarebbe certo l’annullamento da parte del Tar. Semmai, ma occorrerebbero motivazioni di ferro, occorrerebbe una delibera di revoca, strumento giuridico diverso dall’annullamento.