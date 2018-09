STADIO ROMA, Parnasi di nuovo sotto interrogatorio

STADIO ROMA PARNASI – E’ stato ascoltato di nuovo l’imprenditore Luca Parnasi, arrestato lo scorso giugno per l’inchiesta sulla costruzione del nuovo stadio della Roma. Ai domiciliari dallo scorso 20 luglio, L’uomo è stato interrogato dal pm Barbara Zuin per circa un’ora, come riporta Adnkronos, la quale gli avrebbe chiesto maggiori delucidazioni rispetto ad alcune intercettazioni telefoniche. Oltre a lui, nel caso, sono state coinvolte altre 25 persone su cui pendono accuse che oscillano tra corruzione e finanziamento illecito ai partito. Indagato anche l’ex numero uno di Acea Luca Alfredo Lanzalone, anche lui attualmente agli arresti domiciliari.