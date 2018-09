Stefano Fiore contro Mancini: “Balotelli non meritava la maglia da titolare”

STEFANO FIORE – L’impiego di Balotelli contro la Polonia non è stato apprezzato da molti tifosi e esperti del mondo del calcio, come Stefano Fiore, ex Lazio. La scelta di Mancini di mettere titolare Balotelli al posto del bomber biancoceleste Immobile è stato fortemente criticato dall’ex centrocampista laziale ai microfoni di RMC SPORT.

FIORE SULLA NAZIONALE – “Su Balotelli mi sono espresso tante volte. È una ulteriore scommessa per Mancini, anche se credo che per lui siano passati troppi treni. È un bravissimo giocatore ma non ha saputo sfruttare il suo talento e le occasioni che ha avuto: per me non sarebbe neanche meritevole di una maglia da titolare. Si è alla ricerca di un qualcosa di nuovo. Nella Nazionale è difficile ritrovare i meccanismi consueti che si hanno nei club. Ho visto qualche idea e buona volontà, ma c’è ancora tanto lavoro da fare. A noi mancano i campioni, non abbiamo un giocatore all’altezza di Lewandowski, che ha propiziato con una giocata singola il gol dello 0-1. Dobbiamo lavorare sul concetto di squadra, l’Italia deve diventare tale il più presto possibile perché non ci sono individualità eccellenti”.