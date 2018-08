Supercoppa Europea. Domani Atletico Madrid-Real

SUPERCOPPA DERBY – Domani in Estonia, allo stadio di Tallin Le Cos Arena si affrontano Atletico Madrid e Real Madrid per la Supercoppa Europea. Alle 20.45 la squadra di Simeone affronterà i Blancos, campioni d’Europa in carica. Il derby potrà essere seguito su Sky Sport Football e su Sky Sport Uno. Incontro in onda live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e su Raiuno per chi non avesse l’abbonamento a Sky.