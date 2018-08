Supercoppa Europea, Marchegiani: “Che emozione vincerla con la Lazio”

SUPERCOPPA EUROPEA LAZIO MARCHEGGIANI – Una sfida da tenere tutti col fiato sospeso, quella che va in scena questa sera a Tallin, in Estonia. Real e Atletico Madrid, infatti, si giocavano la Supercoppa Europea, destando ricordi piacevoli anche in Luca Marchegiani. L’ex portiere della Lazio, che vinse il trofeo nel 1999 contro l’imbattibile Manchester United, ha voluto ricordare quella serata, parlando a Sky Sport.



LAZIO SUPERCOPPA EUROPEA – “Io l’ho affrontata con grande emozione. Venivamo dalla vittoria della Coppa delle Coppe, che non era la Coppa Uefa e che all’epoca ti dava accesso a questa competizione. Giocavamo contro il Manchester United, probabilmente uno dei più forti di sempre, perciò partivamo da sfavoriti. Ma abbiamo vinto quella partita con grande soddisfazione ed emozione nell’andarla a giocare. Non è vero che questo è un trofeo di secondo piano, è una coppa importantissima”.