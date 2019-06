Supercoppa, sarà Inzaghi contro Sarri: il biancoceleste vuole sfatare il tabù

INZAGHI SARRI SUPERCOPPA – E’ di quest’oggi l’annuncio: Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Nella prossima Supercoppa Italia quindi sarà Inzaghi vs Sarri. Come riporta Lazio Page, l’ex Napoli è un vero e proprio tabù per il biancoceleste: Sarri è l’unico tra i 29 allenatori affrontati almeno 3 volte contro cui Inzaghi non ha mai vinto. Tre sconfitte e un pareggio è il bilancio: l’occasione della Supercoppa, indipendentemente che si giochi ad agosto o in inverno, è ghiotta. Inzaghi ha già pronto il suo prossimo obiettivo: conquistare l’ennesimo trofeo con la Lazio e sfatare il suo personale tabù.