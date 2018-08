Svizzera, Behrami escluso: “Petkovic ha fatto una scelta politica!”

BEHRAMI SVIZZERA PETKOVIC – Valon Behrami saluta la Nazionale Svizzera. La scelta è stata presa da mister Petkovic, che ha chiamato il giocatore per metterlo al corrente: “Pensavo fosse una chiamata di cortesia e invece era per mettermi alla porta”, ha dichiarato a RSI SPORT l’ex giocatore laziale. “Questa è una scelta politica, l’allenatore può dire quello che vuole”, ha proseguito. 83 presenze di cui 5 da capitano per lui: una decisione che sicuramente in patria e non solo farà parlare.