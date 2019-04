Tacchinardi sul 5 maggio: “Impossibile da dimenticare, Lippi non ci credeva”

TACCHINARDI INTER LAZIO JUVENTUS – Alessio Tacchinardi, in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare del 5 maggio 2002. In quell’ultima giornata della Serie A proprio la Lazio sfidò l’Inter e trasformò quella che doveva essere una passerella in uno dei più grandi incubi nerazzurri, sconfitti 4-2 e privati sul più bello dello Scudetto. Proprio la Juventus grazie a quel risultato si laureò inaspettatamente Campione d’Italia.

5 MAGGIO – “Il 5 maggio 2002 è stato un giorno impossibile da dimenticare, il successo più inatteso della vita. L’Inter perse all’ultima giornata contro la Lazio, con cui era gemellata. Marcello Lippi, quando i nostri tifosi esultarono sulle tribune di Udine, si girò verso la panchina dicendoci “ma veramente ha fatto gol la Lazio?”. Forse non ci credeva nemmeno lui”.