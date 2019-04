Tanti auguri, Simeone: il Cholo oggi compie 49 anni

BUON COMPLEANNO SIMEONE – Il 28 aprile del 1970, a Buenos Aires, nasceva Diego Pablo Simeone. Dopo la militanza tra Siviglia, Atletico Madrid ed Inter, l’allora centrocampista nel 1999 sbarca alla Lazio con la quale vince lo Scudetto da assoluto protagonista. Nello stesso anno i capitolini trionfano anche in Coppa Italia e, l’8 settembre del 2000, alzano la Supercoppa. Il 6 febbraio del 2006 il Cholo dà inizio alla sua nuova vita da allenatore, non escludendo un possibile ritorno in biancoceleste: “Sono sicuro che un giorno allenerò la Lazio, perché così è la vita. Come mi è capitato di tornare a un club come l’Atletico Madrid, dove sono stato e ho dato l’anima per far bene, così mi è successo e succederà alla anche alla Lazio”. Intanto, tanti auguri di buon compleanno!