Tavecchio: “Lotito sempre sul pezzo. Lui vice? Darebbe fastidio a persone importanti”

TAVECCHIO LOTITO – Carlo Tavecchio torna a parlare di Nazionale e non solo. Infatti, l’ex Presidente della FIGC, ha commentato anche come con Claudio Lotito, decisivo per la sua elezione, i rapporti si sono raffreddati. “Sta 22 ore al giorno sul pezzo, ha testa, conosce tutti, cerca di coagulare consensi intorno a sè. Vuole sempre diventare presidente o vice, ma ogni volta non lo nominano nonostante si dia da fare come un matto”, riporta il Corriere dello Sport. Infine aggiunge che durante il suo mandato Lotito voleva diventare vicepresidente vicario, ma che la cosa avrebbe dato fastidio a troppe persone importanti.