Tempo di rinnovi in casa Lazio: anche Radu e Lulic verso la firma

LAZIO RINNOVI CONTRATTUALI – E’ tempo di rinnovi in casa Lazio. Dopo quelli di Milinkovic, Immobile e Luis Alberto, la società capitolina lavora per prolungare anche i contratti di Radu e Lulic. Stando al Corriere dello Sport, il rumeno è pronto da tempo a rinnovare con i biancocelesti chiudendo, di fatto, la carriera nella Capitale. Anche il capitano bosniaco potrebbe finire la carriera alla Lazio, e starebbe persino pensando ad un futuro da allenatore delle giovanili biancocelesti. Inoltre, Lotito avrebbe messo in cantiere anche i rinnovi di Jordan Lukaku e del ds Tare.

S.D.B.