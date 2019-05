Torino, Cairo: “La vittoria della Lazio in finale di Coppa Italia ci ha tagliato le gambe per l’Europa”

TORINO CAIRO – Il patron del Torino, Urbano Cairo, ha parlato ai microfoni di Telelombardia dell’ultimo impegno dei suoi contro la Lazio, facendo anche un bilancio dell stagione granata: ecco le dichiarazioni del presidente.

BILANCIO – “Quest’anno è stato di buonissimo livello. Abbiamo fatto il record di punti e ce la siamo giocata per qualcosa di importante. La vittoria della Lazio in finale di Coppa Italia ci ha tagliato le gambe per l’Europa, ma sono contento del campionato fatto. La squadra mi è piaciuta anche nelle partite più delicate, domenica dovremo chiudere con un bel finale davanti al nostro pubblico”.