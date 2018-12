Torino, emergenza in porta: per la Lazio spazio al terzo portiere Rosati

QUI TORINO ROSATI – Emergenza in porta per il Torino, che domani è atteso alle 15.00 a Roma per l’ultimo impegno del 2018, contro la Lazio. Dopo l’infortunio di Sirigu, che ha accusato un trauma lombosacrale nel derby contro la Juventus, anche il secondo portiere Salvador Ichazo ha risentito un affaticamento muscolare alla coscia sinistra che l’ha costretto a soffrire durante la gara con l’Empoli. Ecco perché, se non dovesse farcela, a Mazzarri toccherà mandare in campo il terzo portiere granata, Antonio Rosati.