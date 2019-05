Torino-Lazio, ecco tutti i giovani della Primavera convocati

TORINO LAZIO CONVOCATI – Tutto pronto per l’ultima stagionale: domani, a Torino, la Lazio già certa della qualificazione in Europa League grazie alla vittoria in Coppa Italia affronta la squadra di Mazzarri. Con tutta probabilità Inzaghi punterà su una formazione inedita, lasciando spazio anche alle riserve e dando una chance a tanti giovani.

GLI AGGREGATI – Otto, in particolare, le giovani aquile della Primavera aggregate in Prima Squadra: Alia, Armini, Bianchi, De Angelis, Zitelli, Mohamed, Cerbara e Capanni.