Torino, Mazzarri: “Con la Lazio sarà una finale”

TORINO MAZZARRI – Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato anche di Lazio in conferenza stampa: nell’ultima giornata di campionato i granata incontreranno infatti la compagine di Simone Inzaghi, già certa di un posto in Europa League grazie alla vittoria in Coppa Italia.

LE PAROLE DI MAZZARRI – “Ci sono due partite e sei punti in palio, ora penso solo all’Empoli. Questa è la finale delle finali prima di quella con la Lazio. Se facciamo bene con l’Empoli, contro la Lazio faremo una grandissima prestazione”.