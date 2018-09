Totti: “Il gol di Di Canio al derby? Quanto ho rosicato. E il 26 maggio…”

TOTTI LAZIO DERBY – Francesco Totti torna a parlare di derby. Lo fa, però, nel suo libro dal titolo ‘Un Capitano’ in cui ha raccontato alcuni aneddoti che ha vissuto contro i biancocelesti: “Ciò non toglie che un derby perso faccia molto male. Quello del gol di Di Canio – bellissimo, fra l’altro – non lo scorderò finché campo, per quanto ho rosicato. Lui che festeggia sotto alla Sud, mamma mia… Ancora più dolorosa fu la sconfitta nella finale di Coppa Italia, con il gol di Lulic, perché ci tenevo ad alzare il trofeo all’Olimpico dopo un derby, e c’era in ballo la conferma di Andreazzoli, una brava persona alla quale avrei dato volentieri una mano”.

OLIMPICO – “Oggi è un evento a parte, se sabato dovessero farmi un regalo.. lo accetterei volentieri. L’Olimpico è uno degli stadi più importanti al mondo”.