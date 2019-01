U14, Memorial Halima Haider: la Lazio batte la Roma in Finale e si aggiudica il torneo

MEMORIAL HALIMA HAIDER – La storia si ripete, sei anni dopo e qualche categoria in meno. Ma poco importa. La Lazio U14 si è aggiudicata il V Memorial Halima Haider battendo in Finale la Roma per 2 a 0. Gli aquilotti, guidati in panchina da mister Tommaso Rocchi, hanno condotto un’ottima partita e si sono imposti con merito grazie alle reti di Zanchetta e Brasili. Il caso ha voluto che il gol del raddoppio arrivasse proprio al 71’… un segno del destino e una buona dose di fiducia in più per dei piccoli campioni con un sogno nel cassetto: giocare e vincere, da grandi, in prima squadra. Di seguito ecco il tabellino del match.

V Memorial ‘Halima Haider’, Finale

ROMA-LAZIO 0-2

Marcatori: 27’ Zanchetta (L), 70’+1’ Brasili (L)

ROMA: Baldari, Bouah, Cavacchioli, Morgantini, Touadì, Graziani, Marazzolti (67’ Mulè), Rozzi, Bolzan, Colamesta (57’ Cipolletti), Polletta (57’ De Angelis). A disp.: Arcieri, Romano, Cichella, Mengucci, Brugognone, Marcelli. All. Rubinacci

LAZIO: Magro, Giranelli, Petta, Nazzaro, Petrucci, Dutu, Cannatelli, Di Tommaso, Brasili, Zanchetta (61’ Iobbi), Di Venanzio (41’ Giuffrida). A disp.: Polidori, Milani, Oliva, Armini, Mazzola, Peroni, Reddavide. All. Rocchi