UDINESE, Lasagna: “Vincere aiuta ad avere più certezze”

UDINESE LASAGNA – In vista del match della prossima settimana contro la Lazio, valido per il recupero della 25esima giornata, Kevin Lasagna dell’Udinese è intervenuto ai microfoni di Udinews: ecco le sue dichiarazioni.

IL MOMENTO – “Tutta la squadra ha sofferto negli scorsi mesi, ma noi abbiamo messo tutto il nostro impegno in campo. Non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni ora. Dovevamo acquisire maggiori certezze, che sono arrivate grazie ai recenti risultati: vincere aiuta molto. Dopo la partita, stare tutti insieme nello spogliatoio aiuta il gruppo”.