Udinese-Lazio, De Paul e Lasagna in coro: “I biancocelesti sono forti ma siamo pronti alla sfida”

UDINESE LAZIO INTERVISTE DE PAUL LASAGNA – C’era tanto scetticismo intorno al nuovo Udinese di mister Velazquez ma i risultati ottenuti dallo spagnolo in questo avvio di campionato stanno facendo ricredere un pò tutti. I friulani hanno raccolto 8 punti in 5 partite e nell’ultimo weekend sono andati a vincere sul campo del Chievo per 2 a 0. Mercoledì alla ‘Dacia Arena’ arriverà la Lazio per il turno infrasettimanale di Serie A, una partita delicata per i biancocelesti che poi avranno da giocare il derby contro la Roma. Rodrigo De Paul e Kevin Lasagna, autori ieri dei due gol contro gli scaligeri, sono intervenuti in mixed zone per raccontare le loro sensazioni in vista dello scontro con i capitolini: queste le loro dichiarazioni.

DE PAUL SULLA LAZIO – ” Per me viene prima la squadra, come dice il mister, se giochiamo da squadra diventa difficile farci gol, non ripiego solo io ma tutti, così come in avanti ci aiutiamo tutti. Non possiamo adagiarci sugli allori però, mercoledì arriva la Lazio e dobbiamo essere pronti”.

LASAGNA SULLA LAZIO – “Siamo veramente un bel gruppo e anche oggi (ieri, ndr) lo abbiamo dimostrato, sia dentro che fuori dal campo. Fa davvero piacere il fatto che mi abbiano abbracciato tutti. Oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto vedere i nostri valori, siamo pronti ad affrontare mercoledì una Lazio che è molto forte”.