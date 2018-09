Udinese-Lazio, le probabili formazioni: due dubbi per Velazquez, Badelj insidia Leiva

LE PROBABILI DI UDINESE-LAZIO – Ieri al via il turno infrasettimanale di campionato. Anticipo della giornata, ore 19, Udinese e Lazio. Alla Dacia Arena, arbitra il signor Maresca della sezione di Napoli. Tra i bianconeri dovrebbe tornare in campo Barak dal primo minuto e a fargli spazio dovrebbe essere Behrami. Velazquez è alle prese con il doppio ballottaggio Pussetto-Machis e Lasagna-Teodorczyk. Balic infortunato. Tra gli ospiti, invece, sicuro dal 1′ Luis Alberto, alle spalle di Ciro Immobile. Durmisi potrebbe prendere il posto di Lulic, mentre Badelj spera di avere una chance, con Lucas Leiva che potrebbe essere risparmiato in vista della stracittadina.

Serie A TIM, 6° giornata

Dacia Arena di Udine – Mercoledì 26 settembre 2018, ore 19:00

Probabili formazioni:

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Madragora, Barak; Machis, Lasagna, De Paul. A disp. Nicolas, Musso, Opoku, Pezzella, Ter Avest, Wague, Behrami, D’Alessandro, Pontisso, Pussetto, Teodorczyk, Vizeu. All. Velazquez.

Indisponibili: Balic, Badu, Ingelsson

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Basta, Luiz Felipe, Patric, Murgia, Berisha, Badelj, Durmisi, Correa, Caicedo. All. Inzaghi.

(IN ATTESA DEI CONVOCATI UFFICIALI)

Indisponibili: Radu

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

ARBITRO: Maresca (sez. Napoli)

ASSISTENTI: Carbone e Lo Cicero

IV UOMO: Ros

VAR: Chiffi

AVAR: Preti