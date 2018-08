UEFA. Dal 2021 le competizioni europee potrebbero tornare ad essere tre. E la Lazio…

COMPETIZIONI UEFA 2021 – Con l’inizio del nuovo millennio le competizioni europee sono tornate ad essere due: la Champions League e l’Europa League (ex Coppa Uefa). Prima del 2000, però, i tifosi del vecchio continente assistevano a tre tornei: la Champions League (o Coppa dei Campioni), la Coppa delle Coppe e la Coppa Uefa. La Lazio, nella stagione 1998-99 vinse proprio l’ultima ‘Coppa delle Coppe’, prima che la UEFA decidesse di assorbirla nella vecchia ‘Coppa Uefa’. I gol di Vieri e Nedved (che oggi compie gli anni) permisero ai biancocelesti di superare per 2 a 1 il Mallorca e aggiudicarsi il torneo. Dopo 22 anni, i vertici del calcio europeo potrebbero fare un tuffo nel passato e riproporre una terza competizione.

LA TERZA COPPA EUROPEA – Secondo un’indiscrezione lanciata dal giornale tedesco ‘Bild’, infatti, nel 2021 ci sarà un altro torneo per club che vedrà la partecipazione di 32 squadre: la Champions continuerà ad essere giocata con 32 squadre mentre l’Europa League passerà da 48 a 32. Alle 16 escluse da quest’ultima si andranno ad aggiungere altri 16 club per andare a formare la terza competizione. Il nome che verrà dato al torneo è ancora da decidere ma il progetto è concreto e chissà se il ritorno al passato non possa riportare la Lazio sul tetto d’Europa.