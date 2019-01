UFFICIALE, la Lazio cede Murgia in prestito alla Spal

UFFICIALE MURGIA SPAL – La notizia era nell’aria già da alcuni giorni, ora è diventata ufficiale. Alessandro Murgia si trasferisce in prestito alla Spal per sei mesi. Il centrocampista, utilizzato in stagione appena 4 volte da Inzaghi, proverà a trovare continuità nell’undici di Semplici. A giugno, poi, farà rientro nella capitale con un bagaglio d’esperienza in più e tanta voglia di far bene con i colori che porta nel cuore. Di seguito il comunicato ufficiale emesso dalla Lazio.

IL COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2019 il calciatore Alessandro Murgia alla S.P.A.L.