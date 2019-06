UFFICIALE La Pistoiese annuncia Pancaro come nuovo allenatore: i dettagli (FOTO)

UFFICIALE PISTOIESE PANCARO – La notizia era nell’aria già da qualche giorno ed oggi è arrivata l’ufficialità: Giuseppe Pancaro è il nuovo allenatore della Pistoiese. L’ex terzino biancoceleste torna a sedersi su una panchina dopo l’esperienza al Catanzaro in Lega Pro della scorsa stagione. Come si legge sul sito del club, l’allenatore ha firmato un contratto annuale e il suo vice sarà Vitale Tammaro.

IL BENVENUTO – La società toscana, che milita in Lega Pro, ha dato il benvenuto a Pancaro sul proprio sito e sui canali social ufficiali: “Giuseppe “Pippo” Pancaro, quarantotto anni il prossimo 26 agosto, nato a Cosenza, è il profilo che la Società arancione cercava, ovvero un tecnico ancora giovane con un passato importante di calciatore ed esperienza di allenatore in categoria. Come tecnico si è forgiato nelle infuocate piazze del sud, da cui esce rafforzato e pronto a rimettersi in gioco con la determinazione e convinzione di affrontare una tappa fondamentale della sua carriera. Inizia così per lui l’avventura in arancione: la Pistoia sportiva lo accoglie a braccia aperte! Benvenuto alla Pistoiese mister Pancaro!“.