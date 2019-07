LAZIO BEHRAMI SION – Il gol del 3-2 nel derby allo scadere rimarrà un ricordo indelebile per tutti i tifosi della Lazio. A siglarlo fu Valon Behrami, tre anni in biancoceleste a cui seguirono tante esperienze, nazionali ed estere. Lo svizzero nella scorsa stagione è stato il capitano dell’Udinese e tutti gli indizi facevano pensare ad un suo rinnovo ed invece a sorpresa Behrami ha salutato Udine. Il centrocampista, a 34 anni, si trasferisce ufficialmente al Sion, rientrando in patria dopo ben 16 stagioni lontano da casa.