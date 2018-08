UFFICIALE. Luca Crecco lascia la Lazio ed approda al Pescara: firmato un triennale

CALCIOMERCATO LAZIO CRECCO PESCARA – La dirigenza biancoceleste continua a lavorare sul mercato in uscita con l’obiettivo di ridurre una rosa che vede, al momento, più di 40 giocatori a disposizione di mister Inzaghi. Luca Crecco, esterno sinistro classe 1995, lascia ufficialmente la Lazio per approdare in Serie B, al Pescara. Il giovane, cresciuto nel vivaio capitolino, ha trovato poco spazio la scorsa stagione, collezionando in totale appena due presenze in Europa League.

UNA NUOVA AVVENTURA – Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Crecco arriva a Pescara a titolo definitivo e ha firmato un contratto di tre anni.