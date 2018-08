UFFICIALE. Rinviate Samp-Fiorentina e Milan-Genoa. Ferrero: “Giusto che le altre giochino”

RINVIO PARTITE CAMPIONATO – In seguito alla richiesta, inoltrata da Sampdoria e Genoa, di non giocare la prima partita di campionato per la tragedia causata dal crollo del ponte Morandi, la Lega ha accettato di rinviare le due partite dei club liguri. Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa sono state dunque posticipate a data da destinarsi. Tuttavia, la richiesta di molte società di Serie A è di far slittare tutte le partite del primo turno di campionato. Pertanto, resta viva l’ipotesi che venga rimandata l’intera giornata. Nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva della Lega. Ecco il comunicato: “Viste le richieste di rinvio delle proprie partite da parte delle Società Genoa e Sampdoria, in conseguenza della tragedia che ha colpito la città di Genova, e raccolto il parere favorevole da parte delle Società Milan e Fiorentina, dispone il rinvio a data da destinarsi degli incontri Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. Le date dei recuperi delle due partite verranno comunicati nei prossimi giorni nel rispetto delle norme regolamentari in vigore”.

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 – “Ringrazio il presidente Micciché e tutta la Serie A per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nei confronti della richiesta della Sampdoria e dei suoi tifosi. Il rinvio delle partite Sampdoria-Fiorentina e MilaGin-Genoa rappresenta un atto di solidarietà importante che Genova e i genovesi, che stanno vivendo giorni di profondo dolore e sincero sgomento, non dimenticheranno. È giusto anche che il campionato vada avanti e abbia inizio sugli altri campi: ciò non toglie nulla al senso di vicinanza e fraternità che tutta Italia ha dimostrato di avere sempre nella sua anima di Paese che sa rialzarsi e ripartire. E anche Genova saprà ricominciare: più forte, più sicura, e ancora più bella”, ha fatto sapere il patron della Sampdoria Ferrero in una nota.