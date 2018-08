UFFICIALE. Scaloni nuovo Ct ad interim dell’Argentina (FOTO)

LAZIO SCALONI ARGENTINA – L’ex laziale Lionel Scaloni è stato scelto come commissario tecnico ad interim della selezione argentina in attesa di capire, chi sarà, il futuro Ct dopo l’esonero di Jorge Sampaoli. L’ex difensore guiderà la nazionale nelle prossime amichevoli in vista della Copa America 2019. La nazionale argentina ha ufficializzato l’incarico attraverso le proprie pagine social.