UFFICIALE. Serie A, le immagini della Var verranno trasmesse sui maxi schermi: il comunicato

UFFICIALE SERIE A VAR – Le immagini utilizzate per le decisioni prese attraverso la Goal Line Technology ed il VAR, a partire dalla prossima stagione, potranno essere mostrate sui maxischermi degli stadi. Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale: “La Lega Serie A autorizza la trasmissione di immagini degli Eventi sui maxischermi dello stadio con le seguenti modalità:

– nel pre-gara, possono essere trasmesse le immagini del segnale multilaterale della gara messo a disposizione dal produttore dell’evento e/o le immagini dei magazine televisivi settimanali realizzati dalla Lega Serie A;

– durante l’intervallo e nella fase post-gara, può essere trasmessa esclusivamente la cosiddetta “goal collection”, ovvero una selezione di brevi estratti delle immagini della gara e/o delle altre gare della stessa giornata di Serie A , limitata alle immagini delle reti realizzate, senza possibilità di mostrare replay e/o immagini rallentate e a condizione che in essa non siano contenuti episodi dubbi, controversi o contestati dal punto di vista regolamentare;

– durante la gara la trasmissione di immagini è consentita con le seguenti prescrizioni e, in ogni caso, a seguito di un’autorizzazione della Lega Serie A, che non potrà essere irragionevolmente rifiutata:

– è consentita esclusivamente la trasmissione di immagini della gara che si sta disputando nello stadio;

– le immagini possono essere trasmesse a condizione che il club ospitante abbia ottenuto tutti i permessi necessari a trasmettere tali filmati dalle terze parti (in primis autorità pubbliche ed eventuali titolari di diritti);

– in ogni caso, i filmati non devono includere alcuna immagine che: possa avere un impatto sullo svolgimento del gioco; possa essere ragionevolmente considerata come controversa nella misura in cui è probabile che incoraggi o inciti qualsiasi forma di disordine pubblico; possa mostrare un qualsiasi disordine pubblico, disobbedienza civile e/o materiale offensivo (ad esempio striscioni o cartelli) presente sugli spalti o sul terreno di gioco; possa criticare, compromettere o danneggiare la reputazione, la posizione o l’autorità dell’arbitro, dei calciatori e/o di qualsiasi altra figura presente allo stadio (includendo ogni immagine il cui scopo sia di evidenziare, direttamente o indirettamente, qualsiasi azione di fuorigioco, falli commessi da calciatori, potenziali errori di un ufficiale di gara e/o qualsiasi comportamento che sia contrario ai principi del fair play).

– A titolo di ulteriore chiarimento, ferme restando le prescrizioni sopra riportate, potranno essere trasmesse sui maxi schermi dello stadio esclusivamente immagini relative a: live della gara gol convalidato dall’ufficiale di gara chiara occasione da gol (ad esempio parata, palo o tiro fuori); azione spettacolare; in caso di episodio di “gol/non gol” per il quale sia stato utilizzato il sistema di GLT, immagini e relativa virtualizzazione delle stesse così come trasmesse dalla produzione televisiva, solo dopo che l’arbitro avrà assunto le decisioni del caso e sempre a gioco fermo; mentre non potranno essere trasmesse: azioni controverse per fuorigioco e/o falli. Le immagini potranno essere trasmesse una sola volta e mai in fase rallentata”.