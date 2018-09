UNDER 14. I gironi e il calendario della squadra di Rocchi

UNDER 14 LAZIO – La stagione della Lazio Under 14 è pronta per iniziare. Tommaso Rocchi sarà il tecnico dei giovanissimi: oggi la Lega ha infatti comunicato che la compagine capitolina è stata inserita nel Girone A, insieme a Vigor Perconti, Giardinetti, Ottavia, Totti Soccer School, Leocon, Accademia Calcio Roma, Ladispoli, Grifone Monteverde, Aurelio Roma Academy, Romulea, Ostia Mare Lido calcio, Viterbese Castrense, Lodigiani, Urbetevere e Savio.

Il campionato partirà ufficialmente il 15 settembre con l’impegno contro la Vigor Perconti.

Di seguito il calendario completo:

1ª GIORNATA

Vigor Perconti-LAZIO (15 settembre 2018-5 gennaio 2019)

2ª GIORNATA

LAZIO-Giardinetti (22 settembre 2018 – 12 gennaio 2019)

3ª GIORNATA

Ottavia-LAZIO (29 settembre 2018 – 19 gennaio 2019)

4ª GIORNATA

LAZIO-Totti Soccer School (6 ottobre 2018 – 26 gennaio 2019)

5ª GIORNATA

LAZIO-Leocon (13 ottobre 2018 – 2 febbraio 2019)

6ª GIORNATA

Accademia Calcio Roma-LAZIO (20 ottobre 2018 – 9 febbraio 2019)

7ª GIORNATA

LAZIO-Ladispoli (27 ottobre 2018 – 16 febbraio 2019)

8ª GIORNATA

Grifone Monteverde-LAZIO (3 novembre 2018 – 23 febbraio 2019)

9ª GIORNATA

LAZIO-Aurelio Roma Academy (10 novembre 2018 – 2 marzo 2019)

10ª GIORNATA

Romulea-LAZIO (17 novembre 2018 – 9 marzo 2019)

11ª GIORNATA

LAZIO-Ostia Mare Lidocalcio (24 novembre 2018 – 16 marzo 2019)

12ª GIORNATA

Viterbese Castrense-LAZIO (1 dicembre 2018-23 marzo 2019)

13ª GIORNATA

LAZIO-Lodigiani Calcio (8 dicembre 2018 – 30 marzo 2019)

14ª GIORNATA

Urbetevere Calcio-LAZIO (15 dicembre 2018 – 6 aprile 2019)

15ª GIORNATA

LAZIO-Savio (22 dicembre 2018 – 27 aprile 2019)