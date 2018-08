UNDER 17. La Lazio rileva Peruzzi Jr

UNDER 17 PERUZZI JR LAZIO – Tale padre e tale figlio. Angelo Peruzzi e suo figlio Mattia sembrano essere uniti dal medesimo destino: la maglia biancoceleste. Infatti come riporta il sito ufficiale della Lega Calcio della Serie A, la Lazio ha rilevato dal Blera il giovane Peruzzi Jr, classe 2002 anch’esso tra i pali. Il ragazzo sarà fin da subito unito alla formazione degli Under 17 della squadra di Formello. Chissà se anche a lui toccherà lo stesso glorioso destino del papà.